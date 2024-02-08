ЦИК РФ объявил недействительными более 9 тыс. подписей в поддержку Надеждина

Рабочая группа по проверке подписных листов в поддержку выдвижения кандидатов на должность президента РФ признала недействительными 9 147 подписей в поддержку выдвиженца от партии "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина, сообщили в ЦИК РФ.

Было проверено 60 тыс. подписей в поддержку Надеждина; всего претендентом было представлено 104 734 подписных листа. Достоверными признаны 95 587. Кроме того, в подписях в поддержку Надеждина было найдено 11 подписей умерших людей.

ЦИК РФ также отказался регистрировать кандидатом на выборах президента председателя партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича.

Рабочая группа ЦИК по проверке подписных листов признала недействительными 8979 подписей в поддержку Малинковича, в листах было найдено восемь подписей умерших людей.

Всего в комиссию было представлено 104 998 подписных листов в поддержку Малинковича, проверено 60 тысяч подписей. Достоверными признаны 96 019 подписей.

В поддержку выдвижения кандидата политической партией (за исключением парламентских) требуется представить не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2 500 подписей.