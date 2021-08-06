США осудили решение РФ сократить число наблюдателей ОБСЕ на выборах

Соединенные Штаты сожалеют, что из-за наложенных российскими властями ограничений по числу наблюдателей на выборах Госдумы РФ Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ не смогут осуществить эффективное наблюдение за выборами Госдумы в сентябре.

С таким заявлением в четверг, 5 августа, выступил Госдеп США.

"Мы полностью поддерживаем принципиальную позицию БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, состоящую в том, что они не в состоянии обеспечить эффективное наблюдение за выборами при подобных ограничениях", - говорится далее в документе, передает DW.

При этом в Госдепе подчеркнули, что выборы Госдумы РФ продолжат находиться в центре международного внимания, несмотря на отсутствие наблюдателей ОБСЕ - "как перед выборами, так и в день голосования", - что позволит определить, были ли условия в стране благоприятными для проведения честных и свободных выборов. "России не удастся скрыться от внимания международной общественности", убеждены власти в Вашингтоне.

4 августа, после того как Россия приняла решение резко ограничить число международных наблюдателей на выборах Госдумы, сославшись на пандемию коронавируса, в ОБСЕ объявили о том, что впервые с 1993 года не станут направлять в РФ своих экспертов.

По словам главы БДИПЧ Маттео Мекаччи, такое решение было неизбежным. "Возможность самостоятельно определять количество наблюдателей, необходимое нам для эффективного и достоверного мониторинга, имеет важное значение для любой международной наблюдательной миссии", - подчеркнул он.