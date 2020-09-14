Последнее обновление: 14.09.2020 11:01

Россия тестирует белорусскую технологию выборов «Забей Пуй на закон»

Российское движение в защиту прав избирателей "Голос" заявило о демонстративном нарушении законодательства в Единый день голосования в РФ.

"Поведение большого числа участковых и территориальных избирательных комиссий можно охарактеризовать как "правовой произвол". В движении "Голос" такого массового потока сообщений о демонстративном пренебрежении правом, в том числе - прав наблюдателей и членов комиссий, не получали на протяжении последних 4 лет", - сообщило НПО в воскресенье, 13 сентября.

В частности, члены избиркомов отказываются принимать жалобы, знакомить с документами, предоставлять акты о прошедшем досрочном голосовании, указали правозащитники. Они также отметили "всплеск агрессии со стороны членов комиссий по отношению к общественным контролерам" вплоть до рукоприкладства.

Кроме того, из ряда регионов РФ поступают сообщения, которые могут указывать на готовящиеся фальсификации, либо прямые указания на их осуществление, отмечается далее.

Одновременно движение "Голос" отметило принимаемые избирательными комиссиями меры с целью сокрытия трансляции видео с участков и затруднения доступа к данным голосования в публичной версии ГАС "Выборы" путем установки теста CAPTCHA, передает DW.

У МВД России нет данных о каких-либо серьезных нарушениях.

"Нарушений обественного порядка в плане обеспечения безопасности, которые могли бы повлиять на ход выборов любого уровня, по стране не зафиксировано", - заявил замглавы ведомства Александр Горовой, выступая в ЦИК.

Он также указал, что в МВД поступило более 2,5 тысячи жалоб на нарушения с начала избирательной кампании. Проверка по данным сообщениям будет завершена до 16 сентября, сообщил замглавы МВД РФ.

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