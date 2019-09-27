Глава ЦИК РФ предлагает отменить досрочное голосование

Председатель ЦИК Элла Памфилова подготовила пакет предложений по изменению законодательства о выборах и планирует их внести на обсуждение соответствующей рабочей группы при администрации президента.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ЦИК, и источник в аппарате комиссии.

В состав рабочей группы при администрации президента входят члены ЦИК, Федерального собрания, ее возглавляет первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Предложения главы Центризбиркома разделены на три части: о цифровизации выборов, о корректировке муниципального фильтра и о полной отмене досрочного голосования и голосования по открепительным талонам.

В пресс-службе ЦИК заявили РБК, что не имеют информации о предложениях Эллы Памфиловой рабочей группе при администрации президента.

«Возможно, что-то прояснится в начале недели», — сказали в ЦИК.