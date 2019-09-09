Действующие главы регионов победили на всех губернаторских выборах в РФ

По предварительным данным, на губернаторских выборах во всех 16 регионах РФ победу одержали их действующие руководители или временно исполняющие обязанности губернаторов, сообщил в понедельник, 9 сентября, ЦИК РФ. Все они или были официально выдвинуты партией "Единая Россия", или негласно поддерживались ею.

Наиболее уверенную победу при этом одерживает врио губернатора Забайкалья Александр Осипов. После подсчета 99,89 процента протоколов он получает 89,61 процента голосов избирателей, передает DW.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Беглов получил почти 65 процентов голосов

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов набирает 64,52 процента голосов по итогам обработки 98,12 процентов бюллетеней.

После подсчета более 99 процентов голосов избирателей врио главы Калмыкии Бату Хасиков набирает 82,61 процента голосов, врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин - 58,82 процента голосов, врио губернатора Башкортостана Радий Хабиров - 82,02 процента голосов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - 79,65 процента голосов.

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин получил 75,64 процента голосов. Выдвинутые "единороссами " глава Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и врио губернатора Курской области Роман Старовойт набрали соответственно 76,81 процента, 60,79 процента и 81,07 процента голосов по итогам обработки более 99 процентов протоколов.

Наименьшая поддержка - у врио губернатора Сахалина

Кроме того, победу одержали врио губернатора Курганской области Вадим Шумков (80,86 процента голосов), врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко (56,15 процента) и врио главы Челябинской области Алексей Текслер (69,31 процента).

Побеждают после подсчета почти 100 процентов бюллетеней также выдвинутые ЕР врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов (67,29 процента голосов), врио Мурманской области Андрей Чибис (60,07 процента голосов) и врио Оренбургской области Денис Паслер (65,94 процента).

8 сентября в России состоялись порядка шести тысяч выборов и референдумов различного уровня. В голосовании могли участвовать около 56 миллионов избирателей. В Санкт-Петербурге и других 15 регионах выбирали глав субъектов, а еще в 13 регионах, в том числе в Москве, - депутатов законодательных собраний. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила об отсутствии серьезных нарушений, которые бы могли поставить под сомнение результаты голосования.