Госдума РФ приняла закон о многодневном голосовании

Госдума приняла законопроект, разрешающий многодневное голосование на выборах всех уровней, начиная с 2021 года.

При этом голосовать в подобном порядке можно будет "не более трех дней подряд". Кроме того, при такой растянутой процедуре использование открепительных удостоверений и досрочное волеизъявление запрещены. Решение о сроках в каждом отдельном случае будет принимать избирательная комиссия, организующая выборы или референдум.

Процедура может быть реализована "вне помещения для голосования" - на "придомовых территориях и территориях общего пользования", передает DW.

Ранее ряд правозащитников и политиков, в часности, депутат Заксобрания Санкт-Петрбурга Борис Вишневский высказывал мнение, что подобное, растянутое на несколько дней голосование, проводимое не только на избирательных участках, но и в любых других местах - "создает все условия для фальсификаций".

Документ оформлен в виде поправок к одобренному в мае 2012 года в первом чтении законопроекту о праве партий менять своих представителей в избиркомах. Он изначально предусматривал предоставление политическим партиям права отзывать членов избирательной комиссии и предлагать кандидатуру нового члена.

C 25 июня по 1 июля в России прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ. Решение о продленном голосовании ЦИК принял, чтобы, по его объяснению, избежать скопления людей на одном участке во время пандемии коронавируса.