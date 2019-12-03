Проект ж/д ветки из Минска в Нацаэропорт оценивается в $150 млн.

Строительство железнодорожной ветки из Минска в Национальный аэропорт будет стоить примерно $150 млн.

Такую сумму сегодня озвучил министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко.

«Более точная цифра будет в марте 2020 года после подготовки технико-экономического обоснования проекта», - уточнил он.

По его словам, дорога в аэропорт на электричке будет занимать 30-35 минут.

Сегодня премьер РБ Сергей Румас на встрече с вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком предложил банку подумать над условиями финансирования данного проекта, отметив, что ЕБРР – не единственный потенциальный кредитор, к которому власти страны обращаются за деньгами.