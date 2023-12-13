СК устанавливает обстоятельства гибели работника на НПЗ в Мозыре

Следователи устанавливают обстоятельства гибели работника ОАО «Мозырский НПЗ». Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.

"Сегодня примерно в 6 часов 40 минут на территории Мозырского нефтеперерабатывающего завода произошла поломка и возгорание элементов комбинированной установки гидрокрекинга нефтяных остатков. В результате происшествия старший оператор секции установки получил ожоги около 90% поверхности тела. От полученных телесных повреждений 39-летний житель Мозыря скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, мужчина работал в ночную смену и непосредственно перед происшествием осуществлял проверку герметичности соединений на установке после ремонта.

"После ликвидации возгорания следователи районного и областного подразделений УСК по Гомельской области совместно с сотрудниками ГКСЭ приступили к осмотру места происшествия. Сотрудники Следственного комитета опрашивают должностных лиц завода, изучают документацию по порядку проведения работ, охране труда и технике безопасности. Назначено проведение ряда экспертиз. Процессуальное решение по данному происшествию будет принято по результатам проведения всех проверочных мероприятий", - информирует СК.