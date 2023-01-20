В Беларуси горел Мозырский НПЗ

МЧС Беларуси сообщило о пожаре, который случился минувшей ночью с 19 на 20 января на Мозырском НПЗ.

"В 23.41 спасателям сообщили о выходе гидрогенизата с последующим горением в результате разгерметизации фильтра комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на территории ОАО "Мозырский НПЗ". Спасателями проводились работы по охлаждению и защите технологических конструкций", - сообщила пресс-служба ведомства.

Также сказано, что пострадавших нет, а технологический процесс предприятия не был нарушен. Упомянутая установка в эксплуатацию не введена, проводятся пусконаладочные работы). Причина пожара устанавливается.