Перевозчики Словакии грозятся заблокировать границу Украины

Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) угрожает заблокировать украинским перевозчикам пересечение границы со словацкой стороны, если Еврокомиссия не вернет выдачу коммерческих разрешений на перевозки в пределах ЕС. Об этом заявил председатель UNAS Станислав Скала.

Скала отметил, что перевозчики просят Минтранс начать сотрудничать с Еврокомиссией и требуют возвращения разрешений для украинских коллег. По его словам, если ЕК этого не сделает, то "UNAS готов немедленно поддержать польских перевозчиков и заблокирует пересечение границы для украинских перевозчиков со словацкой стороны", сообщило словацкое издание Pravda.

UNAS заявил, что не согласен с постановлением ЕС, которое отменило выдачу разрешений для украинских перевозчиков после вторжения российских войск в Украину.

Ранее UNAS направил письмо Минтрансу, в котором заявили, что украинцы "забирают работу у наших перевозчиков".

"Мы хотим отметить, что словацкий грузовой транспорт стоит на коленях. Как вы заметили, польские перевозчики блокируют свои границы, потому что они имеют такую же проблему, как и наши перевозчики. Словацкое Министерство транспорта уже давно не обращает внимания на грузовые перевозки и полностью их игнорирует", – говорится в письме.

Ранее, 6 ноября, десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной.

Они требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных, приостановления действия лицензий для компаний, которые были созданы после начала войны в Украине, и проведения их проверок.