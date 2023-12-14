На границе со Словакией частично восстановили пропуск грузовиков

Пропуск грузовиков на пункте пропуска "Ужгород" на украинско-словацкой границе утром 14 декабря частично восстановили. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"По состоянию на 06:00 в пункте пропуска "Ужгород" на выезд из Украины оформлено 28 грузовых автомобилей. 24 из них уже прошли все виды контроля на словацкой стороне", - говорится в сообщении.

Словацкая сторона частично возобновила пропускные операции в направлении въезда на свою территорию с 19:30 13 декабря.

В ГПСУ добавили, что предварительно сообщалось, что на въезд в Словакию будут принимать по 2 автомобиля в час. Фактически за час пропускают по 3-4 грузовика.