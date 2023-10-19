Лукашенко одобрил поправки в соглашение с РФ на случай отключения БелАЭС

Лукашенко указом одобрил проект протокола о внесении поправок в межправительственное соглашение Беларуси и России о некоторых мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем Беларуси и России.

«Проектом протокола закрепляются обязательства сторон по обеспечению баланса активной мощности в случае отключения блока Белорусской АЭС», - говорится в официальном комментарии к указу.

Проект протокола одобрен в качестве основы для переговоров. На их проведение и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено правительство.