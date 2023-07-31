Второй энергоблок БелАЭС будет отключен от сети

Второй энергоблок Белорусской АЭС выработал миллиард киловатт-часов электроэнергии и будет отключен от сети для проверки оборудования, сообщила пресс-служба Минэнерго РБ.

«Объем выработки электроэнергии вторым энергоблоком БелАЭС с момента его включения в объединенную энергосистему страны составил 1 млрд. 63 млн. кВтч.», - говорится в сообщении ведомства.

«Выполняются испытания технологических систем и оборудования. В ближайшее время они будут проводиться на различных режимах работы блока, включая его разгрузку с отключением от сети для последующей оценки характеристик оборудования перед его комплексным опробованием на проектной мощности», - также сказано в сообщении.