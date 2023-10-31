Росатом отказался комментировать «компенсацию» Беларуси в связи с задержкой ввода БелАЭС

Госкорпорация "Росатом" отказалась раскрывать подробности коммерческой составляющей проекта по строительству Белорусской АЭС, включая возможные варианты компенсации белорусской стороне в связи с задержкой ввода станции в эксплуатацию.

Сегодня на совещании в Минске Лукашенко заявил, что Беларусь требует от России компенсаций в связи с задержкой ввода в эксплуатацию БелАЭС, ответственность за которую он возложил на российскую сторону.

"Учитывая всю сложность и жизненный цикл проекта, для нас - нормальная практика идти навстречу заказчикам по отдельным позициям на взаимовыгодных условиях. С учетом сложившихся доверительных отношений с нашим белорусским заказчиком, мы не комментируем коммерческую составляющую проекта", - говорится в сообщении Росатома, передает ТАСС.

"Что касается сдвижки сроков реализации проекта, то необходимо учитывать следующие факторы: основные этапы сооружения Белорусской АЭС пришлись на непростой период пандемии и ужесточения внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками, сам проект реализовывался в стране, впервые вставшей на путь большой атомной энергетики. У нас никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения в ущерб требованиям безопасности", - также сказано в сообщении.

"Последний раз часы по проекту мы сверяли совсем недавно - 16 октября состоялась встреча генерального директора Росатома Алексея Евгеньевича Лихачева с премьер-министром Республики Беларусь Романом Александровичем Головченко. На данный момент нерешенных вопросов нет", - заявили в "Росатоме".