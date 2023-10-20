Лукашенко хочет в 2 раза увеличить производство атомной энергии в Беларуси

Лукашенко в очередной раз заявил о желании в 2 раза увеличить производство атомной энергии в стране за счет расширения мощностей уже построенной БелАЭС или строительства второй станции на площадке в Могилевской области.

"Выбрали две площадки, одну станцию построили. И сегодня у нас потребление атомной энергетики к общему потреблению электроэнергии выше, чем в Соединенных Штатах Америки и даже в России. От общего где-то четверть мы замещаем за счет мирного атома. Сегодня я аккуратно подвожу вас к тому, что неплохо было бы и вторую атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно", - заявил Лукашенко.

"Или мы добавляем два блока на существующей площадке, или в Могилевской области, где у нас вторая площадка, строим еще два блока. И тогда больше половины электричества мы получим от атомной станции. Чистого, очень выгодного продукта", - предложил он варианты.

Первая АЭС обошлась Беларуси в $6 млрд. Погашение предоставленного Россией кредита страна начнет только с 2024 года. Между тем, власти еще ни разу не озвучили себестоимость получаемой на БелАЭС электроэнергии с учетом погашения кредита, а также расходов на закупку свежего уранового топлива и утилизацию отработанного.