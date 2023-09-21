Власти Беларуси обяжут платников тоже отрабатывать по распределению

Власти Беларуси обяжут выпускников платной формы обучения отрабатывать по распределению. Такие изменения собираются внести в Кодекс об образовании.

Как сообщил министр образования Андрей Иванец на совещании у Лукашенко, в Беларуси "фактически нет платного образования", так как студенты этой формы обучения "возмещают не более 50-70% от стоимости своего обучения".

Чиновник заявил о "единичных случаях", когда выпускники не отрабатывают срок распределения, а возмещают средства, потраченные на их обучение. Также имеются прецеденты, когда деньги с них взыскиваются по решению суда.

"В прошлом году полностью пересмотрены суммы, которые государство затрачивает на подготовку специалистов. Фактически они увеличены в два-три раза", - сказал Иванец.

В свою очередь Лукашенко заявил, что отработка в течение 2 лет является недостаточной и предложил увеличить ее до 5 лет.

"Специалисты неприемлемо для страны уезжают за рубеж, а мы так это спокойно относимся", - отметил пенсионер.