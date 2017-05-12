Последнее обновление: 12.05.2017 17:31

Лукашенко поручил пересмотреть график работы общеобразовательных школ

Лукашенко поручил пересмотреть график работы общеобразовательных школ.

"Надо нам менять график работы школ. Раньше девяти часов уроки начинать не надо", - сказал Лукашенко 12 мая, принимая кадровые решения.

По его словам, некоторые родители выступают против такого решения, но в первую очередь необходимо думать о здоровье детей, о том, как они усваивают в школе материал.

"Поэтому нам надо в этом плане менять ситуацию, особенно на селе. Даже на автобусе 5-7 км везут детишек. Им же надо в шесть часов просыпаться. Это разве нормально? Взрослый человек в шесть часов не может проснуться", - заявил Лукашенко.

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