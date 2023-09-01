Еврокомиссия одобрила новую вакцину против COVID-19 на фоне роста числа инфицированных

Европейская комиссия одобрила обновленную, уже третью версию вакцины против COVID-19, разработанную компанией BioNTech-Pfizer. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Как говорится в пресс-релизе, вакцину Comirnaty XBB.1.5-adapted обновили в третий раз, чтобы соответствовать новым вариантам COVID-19 и разрешить ее для взрослых, детей и младенцев старше шести месяцев.

По информации Еврокомиссии, предоставление разрешения ускорили, чтобы дать возможность странам ЕС лучше подготовиться к будущим кампаниям по вакцинации.

Как ожидает еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, COVID-19 будет циркулировать параллельно с сезонным гриппом в течение предстоящего осенне-зимнего сезона.

В своем последнем отчете Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщил, что количество новых случаев COVID-19 в ЕС растет, но процент инфицирования остается на низком уровне.