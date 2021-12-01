Глава Еврокомиссии предложила обсудить обязательную вакцинацию в Европе

Страны Евросоюза должны обсудить вопрос об обязательной вакцинации, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, сейчас вакцинировано 77% взрослого населения ЕС или 66% всех жителей. Однако этого недостаточно, более трети европейцев, а это миллионы людей, остаются незащищенными, при том, что дефицита вакцин нет, передает РБК.

«Да, есть очень маленькие дети или люди с особенными условиями здоровья, которые не могут вакцинироваться, но преобладающее большинство может. Поэтому я думаю, что было бы понятно и нормально обсудить вопрос обязательной вакцинации в ЕС. Я считаю, что такая дискуссия нужна», — сказала она.

«Полная вакцинация и бустеры обеспечивают самую сильную защиту. И они доступны уже сейчас». — отметила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что это ее личное мнение.