Правительство Германии одобрило упрощение смены гендера

Правительство Германии одобрило предложение, которое, если его примут, упростит смену имени и пола, отменив требование 1980-х годов о прохождении двух психологических оценок. Об этом сообщает Euractiv.

В 2021 году Федеральный конституционный суд признал неконституционным закон 1981 года, который требовал проведения двух отдельных психологических экспертиз и назначения судебного заседания для изменения пола и имени в реестре актов гражданского состояния, и приказал его переделать.

"Действующий закон притесняет трансгендерных людей. Мы хотим положить конец этому недостойному положению вещей – и создать современные правила смены пола, как это уже давно есть в других странах", – заявил министр юстиции Марко Бушманн, добавив, что в прошлом "государство относилось к ним (ЛГБТКИ+ людям), как к больным".

Согласно действующему законодательству, те, кто хочет изменить пол, должны получить заключение экспертов или медицинскую справку о сексуальной идентичности, прежде чем суд вынесет решение в пользу смены пола.

Отчет Министерства по делам семьи показал, что этот процесс занимает от пяти до 20 месяцев и стоит в среднем около 1900 евро – процесс, который многие называют унизительным и дорогим.

"Тот факт, что в будущем для изменения половой принадлежности будет достаточно лишь самораскрытия, уже давно назрел и является необходимым", – заявила Калле Хюмпфнер из федеральной ассоциации Trans* (BVT).

"Закон о транссексуалах за последние 40 лет принес много страданий тем, кого он коснулся. Пришло время что-то изменить", – добавил Хакан Демир, член Комитета по внутренним делам СДПГ.

С другой стороны, оппозиция критикует упрощенную процедуру, заявляя, что она подорвет традиционные ценности.

"Предусмотренная безусловная и ежегодная возможность изменения имени без обязательства консультирования и простого провозглашения в ЗАГСе не соответствует важности гендера в нашей правовой системе", – заявил Гюнтер Крингс, спикер по вопросам правовой политики парламентской фракции ХДС/ХСС в Бундестаге.

"С принятием этого закона внесение пола в государственные реестры в значительной степени потеряет свой смысл и цель", – добавил он.