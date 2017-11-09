Последнее обновление: 09.11.2017 10:53

Конституционный суд Германии разрешил регистрировать "третий пол" в ЗАГСах

Федеральный конституционный суд Германии разрешил регистрировать "третий пол" в записях актов гражданского состояния (ЗАГС), сообщается в решении на сайте суда.

"Всеобщее право личности также защищает половую идентичность тех, кто в течение продолжительного времени не может причислить себя ни к мужскому, ни к женскому полу. Таким образом действующие нормы, регулирующие порядок записи актов гражданского состояния, также нарушают запрет на дискриминацию, пока исключено внесение иного пола, кроме "мужского" или "женского", - говорится в решении суда.

Новые законодательные нормы должны быть созданы до 31 декабря 2018 года.

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