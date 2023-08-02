Таможня РБ арестовала 500 пуль для нарезного оружия в «Козловичах»

Сотрудники Таможенного комитета РБ перехватили 500 пуль к нарезному огнестрельному оружию, которые водитель въезжающего на территорию Беларуси грузовика спрятал в бытовых и технологических ящиках.

«Нарушителем законодательства оказался 35-летний гражданин Беларуси, который следовал из Польши в Россию. Водитель грузовика MERCEDES въехал на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Козловичи», пассажирскую декларацию гражданин не подавал», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что конфискованные пули «используются для изготовления патронов для ручного стрелкового нарезного огнестрельного оружия .308 калибра».