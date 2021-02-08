Беларусь контрабандой ввозила из России элементы оружия

Сотрудники Астраханской таможни и Управления ФСБ России по Волгоградской области в результате совместных мероприятий пресекли канал незаконного вывоза продукции военного назначения из России в Республику Беларусь без необходимых разрешительных документов.

«…установили, что в 2016-2019 годах заместитель директора завода, расположенного в Волгоградской области, организовал перемещение через российско-белорусскую границу электронных комплектующих – кварцевых резонаторов, которые применяются в производстве военной техники. Всего с использованием международных почтовых отправлений было вывезено около 600 единиц такой продукции», - говорится в сообщении Астраханской таможни.

В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что представители российского предприятия оборонного комплекса не обращались для получения соответствующих разрешительных документов с целью перемещения кварцевых резонаторов через границу России.

Возбуждены 2 уголовных дела по признакам преступлений, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда продукции военного назначения). Данная статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.