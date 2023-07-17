Промпроизводство в Беларуси в январе-июне 2023 года выросло на 6,0%

Объем промышленного производства Беларуси за январь-июнь 2023 года в текущих ценах составил 88,492 млрд. рублей и вырос на 6,0% к январю-июню 2022 года.

В июне объем промышленного производства составил 15,295 млрд. рублей и вырос на 4,9% к маю. В годовом выражении – к июню 2022 года - объем промпроизводства вырос на 15,5%.

Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» рост производства составил 4,0%, «Обрабатывающей промышленности» - 7,4%, «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» - 0,6%.

В «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» снижение составило 1,6%,

Запасы готовой продукции за июнь снизились на 393 млн. рублей и на 1 июля 2023 года составили 8,7146 млрд. рублей.