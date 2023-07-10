Беларусь и Россия подписали соглашение о совместном производстве двухмоторного самолета

Госкомвоенпром РБ и Минпромторг РФ подписали межведомственную программу, предусматривающую совместную разработку и организацию на белорусской территории серийного производства двухмоторного многоцелевого самолета.

"Достигнуты принципиальные договоренности о совместной разработке и организации в Республике Беларусь серийного производства двухмоторного 19-местного самолета", - говорится в сообщении пресс-службы Госкомвоенпрома РБ.

Проект будет реализован ан базе российского АО "Уральский завод гражданской авиации" и белорусского ОАО "558-й авиационный ремонтный завод".