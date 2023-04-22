Совмин Беларуси утвердил соглашение с Россией о единой промышленной политике

Совмин Беларуси утвердил заключенное с Россией межправительственное соглашение о единой промышленной политике.

"Совет министров Республики Беларусь постановляет утвердить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о единой промышленной политике, подписанное в Москве 15 февраля 2023 года", - говорится в постановлении Совмина РБ №277 от 21 апреля 2023 года.

Соглашение о единой промышленной политике было подписано в Москве вице-премьером Белоруссии Петром Пархомчиком и вице-премьером - министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым.