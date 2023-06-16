Промпроизводство в Беларуси в январе-мае 2023 года выросло на 4,1%

Объем промышленного производства Беларуси за январь-апрель 2023 года в текущих ценах составил 73,171 млрд. рублей и вырос на 4,1% к январю-маю 2022 года.

В мае объем промышленного производства составил 14,635 млрд. рублей и вырос на 0,8% к апрелю. В годовом выражении – к маю 2022 года, объем промпроизводства вырос на 11,3%.

Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» рост производства составил 3,8%, «Обрабатывающей промышленности» - 5,2%, «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» - 0,1%.

В «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» снижение составило 2,4%,

Запасы готовой продукции за май снизились на 68,1 млн. рублей и на 1 июня 2023 года составили 9,1076 млрд. рублей.