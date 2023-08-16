Последнее обновление: 16.08.2023 17:44

Промпроизводство в Беларуси в январе-июле 2023 года выросло на 7,1%

Объем промышленного производства Беларуси за январь-июль 2023 года в текущих ценах составил 103,2481 млрд. рублей и вырос на 7,1% к январю-июлю 2022 года.

Как сообщает Белстат РБ, в «Горнодобывающей промышленности» рост производства составил 4,6%, «Обрабатывающей промышленности» - 8,4%, «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» - 1,2%.

В «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» снижение составило 1,4%.

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