Эрдоган говорит, что Путин согласен на продлении "зерновой сделки"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что он и Владимир Путин придерживаются единого мнения о продлении действия "зерновой сделки".

Выступая перед журналистами, Эрдоган сказал, что надеется на продолжение действия соглашения после 17 июля в результате усилий ООН и Турции, сообщает Daily Sabah.

"Мы готовимся принять Путина в Турции в августе. Мы придерживаемся того же мнения относительно расширения Черноморского зернового коридора", – заявил он.

Накануне сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить "зерновую сделку" в обмен на подключение "дочки" "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT.