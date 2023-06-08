Россия угрожает зерновой сделке из-за подрыва аммиакопровода Тольятти-Одесса

Подрыв аммиакопровода Тольятти-Одесса может похоронить зерновую сделку РФ, Украины, Турции и ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что возобновление функционирования аммиакопровода было «одной из стержневых задач» в рамках работы по реализации зерновой сделки.

«Объект имел ключевое значение с точки зрения обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В год через него прокачивалось порядка 2 млн тонн сырья для производства удобрений, достаточных для того, чтобы накормить 45 млн человек», - сказала Захарова.

По ее словам, ремонт поврежденного взрывом участка трубопровода в Харьковской области может занять до трех месяцев, а срок действия сделки заканчивается уже 17 июля.

Подрыв произошел в понедельник вечером, но подробности инцидента появились только в среду днем. Минобороны РФ утверждает, что это сделала украинская диверсионно-разведывательная группа.

Первым о повреждении трубопровода еще вечером 5 июня сообщил глава Харьковской военной обладминистрации Олег Синегубов. Вину за это он возложил на российских военных. Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня заявил, что украинская сторона может восстановить аммиакопровод. Позже в офисе главы государства уточнили, что речь шла только о ремонте, а не о возобновлении полноценной работы трубопровода.