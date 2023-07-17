Последнее обновление: 17.07.2023 13:41

Россия вышла из зерновой сделки

Действие зерновой сделки, предусматривающей договорённость о возможности экспорта сельхозпродукции с Украины прекращается, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, позиция по зерновой сделке была озвучена Москвой ещё до атаки на Крымский мост, и сегодняшние события не связаны с прекращением ее действия. Срок соглашения как раз заканчивается 17 июля.

Песков также сообщил, что Россия вернется к рассмотрению сделки, когда требования Москвы по этим договорённостям будут выполнены.

Россия сегодня официально уведомила Турцию и Украину, а также секретариат ООН о возражении против продления зерновой сделки.

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