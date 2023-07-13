Последнее обновление: 13.07.2023 13:10

ООН предлагает Путину продлить зерновую сделку в обмен на SWIFT для Россельхозбанка

Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил Путину продлить соглашение о безопасном экспорте зерна из Украины по Черному морю в обмен на SWIFT для Россельхозбанка.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Срок действия "зерновой сделки" истекает 17 июля. РФ пригрозила ее разорвать из-за невыполнения ее условий по поставкам собственного зерна и удобрений за границу. Одним из главных требований Москвы было подключение "Россельхозбанка" к международной платежной системе SWIFT.

"Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через "Россельхозбанк", что вызывает серьезную обеспокоенность Российской Федерации, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море", - заявил Reuters представитель ООН Стефан Дюжаррик.

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