Украинский дипломат не видит угрозы со стороны Пригожина в Беларуси

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что лидер группы "Вагнер" Евгений Пригожин не будет представлять угрозы для Украины с белорусского направления.

"Я не верю, что силы, которые Пригожин везет с собой в Беларусь, будут угрожать нашим флангам, потому что мы держали там достаточные силы для как раз для отражения атаки со стороны российских войск", – сказал Пристайко в интервью Sky News.

Он добавил, что "интересно" наблюдать за тем, как "растет значение" Лукашенко: "Он планировал это, чтобы стать чем-то более важным, чем просто белорусский лидер".

По его мнению, это одно из объяснений, почему Лукашенко согласился, чтобы Беларусь стала союзным для России государством.

"Сейчас лучшие времена в его политической карьере", – резюмировал Пристайко.