Украина определилась с послом по особым поручениям по Беларуси

Власти Украины назначили Игоря Кизима послом по особым поручениям по Беларуси, сообщил дипломат в Facebook.

«В последнее время в медиасетях появилось много сообщений по поводу моего нового назначения, связанного с отношениями с белорусскими демократическими силами. Хочу прояснить этот вопрос. Решением Министра иностранных дел я назначен послом по особым поручениям по Беларуси. Очевидно, что на данный момент любой вопрос, который касается Беларуси, имеет «особый» характер», – сообщил Кизим.

«Исходя из этого, в список моих обязанностей входят, среди прочего, вопросы, касающиеся демократических сил Беларуси, как части белорусского общества, выступающего против политики нынешнего руководства Беларуси, в частности в отношении поддержки российской военной агрессии против Украины. Надеюсь, что мой опыт работы послом Украины в Республике Беларусь пригодится в этом», – пояснил он.

Кизим работал послом Украины в Беларуси с февраля 2017 года по 22 июня 2023 года.