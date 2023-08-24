Последнее обновление: 24.08.2023 10:33

Лукашенко поздравил «братский» украинский народ с Днем независимости

Пресс-служба Лукашенко опубликовала его поздравление «братскому украинскому народу» по случаю» Дня независимости Украины.

В сообщении не указывается, на чье имя отправлено поздравление (обычно на имя главы государства).

«Многие поколения белорусов и украинцев столетиями жили в согласии и уважении…. Получив независимость более трех десятилетий тому назад, обе страны выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего, ради которого мы должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона. Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше. Верю в то, что нам это по силам», - сказано в сообщении.

«Александр Лукашенко пожелал всем жителям Украины, чтобы в очень скором времени на их земле воцарился бесценный и такой нужный всем людям доброй воли мир», - говорится в сообщении.

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