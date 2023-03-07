Последнее обновление: 07.03.2023 23:12

Украина официально отвергла «инсинуации» Лукашенко

МИД Украины отверг обвинения Лукашенко в причастности украинской стороны к диверсии в отношении самолета ДРЛО А-50, назвав оскорбления в адрес президента Владимира Зеленского актом бессилия.

«Категорически отвергаем инсинуации Александра Лукашенко о якобы причастности украинской стороны к событиям на аэродроме «Мачулищи». Очевидно, что это очередная попытка создать искусственную угрозу со стороны Украины ради оправдания своей поддержки агрессии России. Угрозу нужно искать не в Украине, которая борется за себя и ищет мир. Она лежит в России, которая всячески пытается еще больше втянуть Беларусь в войну, окончательно лишить ее независимости и суверенитета», — говорится в заявлении МИД УКраины.

«Александр Лукашенко также позволил себе грубый персональный выпад в адрес Президента Украины. Этот акт бессилия оставим без ответа», — подчеркивается в заявлении.

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