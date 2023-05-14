Последнее обновление: 14.05.2023 16:25

Зеленский и Тихановская пожали друг другу руки на вручении премии в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский и Светлана Тихановская коротко пересеклись в Германии во время церемонии вручения Международной премии Карла Великого 2023 года.

Премию Карла Великого, которую вручают за работу ради объединения Европы, в этом году присудили президенту и народу Украины. На церемонии присутствовали многие европейские политики.

Светлана Тихановская в своем Twitter выложила видео из кулуаров, как они с Зеленским коротко пожали руки и поздоровались. Рядом стоят президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Польши Матеуш Моравецкий, президент Европарламента Роберта Метсола.

Это первый раз, когда Зеленский и Тихановская пересеклись на публичном мероприятии.

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