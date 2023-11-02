Переговоры о повышении тарифа на транзит нефти через Беларусь пока на паузе

Переговоры об увеличении тарифа на транзит российской нефти через территорию Беларусь "пока на паузе", заявил в среду министр энергетики РФ Николай Шульгинов, передает Интерфакс.

Весной "Гомельтранснефть Дружба" уведомило российскую "Транснефть" о желании увеличить тарифы в 1,8 раза. На предприятии подчеркивали, что предлагаемые белорусским оператором тарифы на транзитную транспортировку нефти через территорию Беларуси ниже тех, что установлены операторами Украины и Казахстана.

Однако, Шульгинов еще в июне заявил, что предложение Беларуси о повышении тарифа на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" не очень устраивает Россию.

По северной ветке нефтепровода осуществляется прокачка казахстанской нефти в Германию в объеме 1,2 млн. тонн в год. По южной ветке прокачивается российская нефть через Украину в Венгрию и Словакию.

Беларусь с 1 февраля 2023 года повысила тарифы на прокачку нефти на 9%.