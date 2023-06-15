Депутаты во втором чтении приняли законопроект о народном ополчении

Нижняя палата парламента РБ во втором чтении приняла проект закона о народном ополчении, сообщила пресс-служба парламента.

Проектом закона предусматриваются:

- определения терминов «народное ополчение», «отряд народного ополчения» и «доброволец народного ополчения»;

- общие вопросы финансового и материального обеспечения народного ополчения;

- ограничения при зачислении граждан в народное ополчение;

- порядок руководства народным ополчением, формирования, комплектования и дислокации отрядов народного ополчения, выполнения ими задач;

- полномочия государственных органов и должностных лиц в сфере деятельности народного ополчения;

- наделение Совета Министров Республики Беларусь полномочиями по определению мероприятий по подготовке к формированию народного ополчения, проводимых в мирное время местными исполнительными и распорядительными органами, порядка формирования (расформирования) народного ополчения, комплектования и ведения учета добровольцев, зачисления их в народное ополчение и выхода из него, извещения нанимателей о зачислении работников в отряды народного ополчения;

- установление прав и обязанностей, гарантий правовой и социальной защиты добровольца, его ответственности.

Порядок хранения оружия у добровольцев дома определит Совет министров. Ко второму чтению проект закона был доработан. В частности, добавлено положение о том, что местные органы власти обязаны извещать руководителей организаций и предприятий, от которых добровольцы будут уходить для выполнения задач народного ополчения.