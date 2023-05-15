В Беларуси введена повышенная боевая готовность после падения авиации в Брянской области

В Беларуси введена боевая готовность номер один (повышенная) после того, как в субботу в Брянской области РФ были сбиты сразу четыре воздушных цели.

Такую информацию сегодня доложили Лукашенко, который впервые после 9 мая появился в публичном пространстве, прибыв на Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО:

Александр Лукашенко продолжил: "Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности - наши войска», - сказал Лукашенко.

" Давайте посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны, прежде всего в воздухе. Мы очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства, особенно в воздушном пространстве. Как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая. Но тем не менее факторы настораживающие», - отметил он.

«Поэтому меня интересует обстановка вокруг страны. И, естественно, направления и перспективы развития этой обстановки. Кратко. Без запугиваний. О том, что происходит и что мы ожидаем в краткосрочной перспективе», - сказал Лукашенко.