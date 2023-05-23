Последнее обновление: 23.05.2023 13:23

Ополченцы в Беларуси получат права дружинников времен СССР плюс оружие

Белорусские власти опубликовали разработанный Совмином проект закона "О народном ополчении", который предоставит ополченцам права дружинников времен СССР, а также право на применение оружия.

Основной задачей ополчения названо оказание содействия территориальным органам внутренних дел в исполнении ими полномочий при обеспечении военного положения, защите собственности от преступных и иных противоправных посягательств, сообщают белорусские медиа.

Проект закона предлагает предоставить ополченцам право применять физическую силу и оружие, производить задержание лиц, совершивших преступление или административное правонарушение, для передачи милиции, оказывать содействие территориальным органам внутренних дел, в том числе при задержании и досмотре транспортных средств, проверке документов, осмотре помещений.

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