Последнее обновление: 11.05.2023 18:13

Минобороны объявило о сборах в Гомельской области и Минске

В период с 11 мая по 2 июня в Гомеле, Мозырском районе и Ленинском районе Минска проводятся учебные сборы с военнообязанными, предназначенными для комплектования органов управления территориальной обороны и воинских частей территориальных войск, сообщило Минобороны РБ.

«В ходе сборов должностными лицами исполнительных комитетов и администрации будет отработан комплекс мероприятий, связанных с формированием территориальных войск и подготовкой их к выполнению задач территориальной обороны. На завершающем этапе сборов военнообязанные примут участие в командно-штабных учениях», - говорится в сообщении.

В ходе учений подразделениям территориальных войск предстоит «охранять объекты жизнеобеспечения, обеспечивать общественный порядок на улицах городов совместно с личным составом органов внутренних дел».

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