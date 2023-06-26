В Беларуси начато возведение лагерей для наемников ЧВК «Вагнер»

В Беларуси началось возведение лагерей для приема наемников ЧВК «Вагнер», сообщает российское издание «Верстка».

Лагерей будет несколько. Строительство одного из них на 8 тысяч бойцов ведется в Осиповичах Могилёвской области, утверждает издание со ссылкой лесничество региона..

«Мы работаем, уже сегодня работаем. Завтра до обеда стоит задача [построить]», — сказал собеседник «Вёрстки». Он добавил, что площадь лагеря составит 24 тысячи квадратных метров, он будет рассчитан на восемь тысяч коек.

Источник «Вёрстки», близкий к руководству Могилёвской области, подтвердил, что властям дано указание построить лагерь для ЧВК в регионе.

Информацию о том, что наёмников отправят в Беларусь, подтверждают и родственники участников группы «Вагнер».

Одна из родственниц со ссылкой на своего знакомого сообщила, что оставшиеся в Ростове-на-Дону подразделения ЧВК Вагнера направят в Беларусь. Еще одна собеседница издания рассказала «Вёрстке», что её муж, который в субботу находился в Ростове, сообщил ей об отправке в Беларусь «скорее всего», но больше на связь не выходил.

Также трое участников чатов родственников сообщили, что получали похожие сообщения от близких, но в разговоре с корреспондентом «Вёрстки» они упомянули, что не знают точно, направляются ли подразделения в сторону Беларуси. Один из собеседников сообщил, что его родственник к этому часу находится «под Ростовом».