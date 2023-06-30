Последнее обновление: 30.06.2023 10:45

Парламент РБ принял закон о народном ополчении

Верхняя палата парламента РБ приняла проект закона «О народном ополчении», который по версии властей позволяет гражданам реализовать право на добровольное участие в обеспечении военного положения на территории страны.

«Мы рассматривали этот законопроект на экспертном совете не единожды. Поэтому мы все дошлифовали, урегулировали с Министерством обороны. Акцентирую ваше внимание - в территориальной обороне будут люди, которые будут помогать органам внутренних дел», - заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова.

Как сообщалось, проектом закона предусматриваются:

определения терминов «народное ополчение», «отряд народного ополчения» и «доброволец народного ополчения»;
общие вопросы финансового и материального обеспечения народного ополчения;
порядок руководства народным ополчением, формирования, комплектования и дислокации отрядов народного ополчения, выполнения ими задач;
полномочия государственных органов и должностных лиц в сфере деятельности народного ополчения и др.

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