Воздушные силы Украины сообщили подробности ночной атаки РФ

В небе над Украиной минувшей ночью силами ПВО было уничтожено 4 крылатые ракеты, 10 ударных дронов и 4 разведывательных БПЛА.

"В ночь на 9-го июня 2023 года в период с 22.00 по 04.00 ч российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры. Пуски "шахедов" осуществлялись с южного направления, крылатых ракет – из района Каспийского моря, с четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. В течение атаки запущено до 16 ударных БпЛА и шесть крылатых ракет воздушного базирования», - говорится в сообщении Воздушных сил ВС Украины.

«Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Запад" и "Юг", во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 4 крылатые ракеты Х-101/Х-55, 10 ударных дронов "Shahed-136/131", "Ланцет" и четыре БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", "Supercam", - сказано в сообщении.

В Воздушных Силах добавили, что также около 20.00 часов 8 июня противник нанес удары с Черного моря двумя ракетами "Калибр" по одному из гражданских объектов в Черкасской области.

Кроме того, авиацией Воздушных Сил ВС Украины за прошедшие и текущие сутки нанесено до 20 огневых авиаударов по средствам ПВО, логистике, военной технике и позициям оккупационных войск.