Лукашенко распоряжениями пытается навести порядок в здравоохранении

Лукашенко подписал распоряжение "О повышении эффективности работы системы здравоохранения", которым даны конкретные поручения о наведении порядка в учреждениях здравоохранения всех уровней, создании условий для оказания качественной медицинской помощи населению.

«При этом особое внимание должно уделяться сельским жителям. На председателей местных органов власти возложена персональная ответственность за санитарно-техническое состояние зданий и сооружений учреждений здравоохранения», - говорится в официальном комментарии к документу.

Минздраву поручено пересмотреть нормативные правовые актов, регулирующие медицинскую и фармацевтическую деятельность, оказание платных медицинских услуг, с учетом правоприменительной практики.

«… необходимо скорректировать порядок диспансеризации населения, сократить сроки ожидания высокотехнологичных оперативных вмешательств и диагностических исследований… … принять дополнительные меры по решению проблемы нехватки медиков, наиболее острый дефицит которых наблюдается в сельской местности, повышению качества их подготовки и закреплению на рабочих местах», - также говорится в комментарии.

В распоряжении содержится обещание пересмотреть порядок начисления заработной платы медработникам с увеличением доли должностного оклада.

«Даны поручения по обеспечению разработки новых востребованных медикаментов, увеличению объемов производства и расширению номенклатуры отечественных лекарственных препаратов, а также совершенствованию системы управления фармацевтической отраслью», - сказано в комментарии.

Также отмечается, что сформированная межведомственная рабочая группа продолжит до конца года проверку системы здравоохранения и доложит результаты в январе 2024 года.