Премьер Армении и президент Азербайджана достигли прогресса на переговорах в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 14 мая, провели переговоры по инициативе председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Лидеры достигли прогресса по нескольким вопросам по урегулированию конфликта, заявил председатель Евросовета, комментируя итоги встречи, передает УНН.

"Наш диалог был откровенным, открытым и ориентированным на результат. Он был сосредоточен на прогрессе на пути нормализации армяно-азербайджанских отношений. Лидеры разделяли общую готовность к миру на Южном Кавказе", - заявил Мишель.

Он подчеркнул: "После недавних позитивных переговоров, которые состоялись в Соединенных Штатах по мирному договору, необходимо сохранить импульс для осуществления решительных шагов в направлении подписания всеобъемлющего мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном".

По его словам, Баку и Ереван "подтвердили свою однозначную приверженность" Алма-Атинской декларации 1991 года и соответствующей территориальной целостности Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км). Окончательная делимитация границы будет согласована путем переговоров, отметил Мишель.

Помимо этого, стороны достигли "явного прогресса" в дискуссиях, направленных на разблокирование транспортных и экономических сообщений в регионе. В частности, обсудили восстановление железнодорожного сообщения в и через Нахичевань, между основной территорией Азербайджана и его эксклава - Нахичеванской автономной республики.

"Позиции по этому поводу сейчас очень сблизились... Их соответствующим командам было поручено завершить принципиальное соглашение об условиях открытия железнодорожного сообщения и необходимых строительных работ вместе с конкретным графиком. Они также согласились воспользоваться поддержкой Всемирной таможенной организации для поддержки этой работы", - сообщил председатель Евросовета.

Он добавил, что стороны также договорились об обмене пленными, который будет осуществлен "в ближайшие недели", обсудили "важность активизации работы по пропавшим без вести и по разминированию". По словам Мишеля, Баку и Ереван "продолжили обмены вопросами прав и безопасности" армян, проживающих в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области.

"Я призвал Азербайджан присоединиться к разработке позитивной повестки дня с целью гарантирования прав и безопасности этого населения в тесном сотрудничестве с международным сообществом. Я также поднял вопрос о необходимости прозрачного и конструктивного диалога между Баку и этим населением", - отметил председатель Евросовета.

Мишель сообщил, что премьер Армении и президент Азербайджана договорились проводить встречи в Брюсселе "так часто, как это необходимо". Лидеры снова встретятся в Брюсселе в июле, а также встретятся с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем на втором саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.