Армения не подтверждает подписание мирного соглашения с Азербайджаном на саммите в Кишиневе

Обсуждение вокруг мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном продолжится во время и после запланированной на 1 июня в Кишиневе встречи на полях Европейского политического сообщества, а его подписание не включено в повестку дня встречи.

Об этом в комментарии агентству "Арменпресс" сообщило Министерство иностранных дел Армении.

"Обсуждение по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном и, в частности, по соглашению "Об установлении мира и межгосударственных отношений" продолжаются. Как мы неоднократно отмечали, армянская сторона будет готова подписать соглашение, когда будут решены ключевые вопросы", – говорится в комментарии армянского МИД.

Ранее в пятницу посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева выразила надежду, что Баку и Ереван могут заключить мирное соглашение по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха во время саммита Европейского политического сообщества.