Армения передала Азербайджану окончательный вариант соглашения о мире

Армения передала Азербайджану окончательный проект соглашения о мире, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армения вчера завершила работу очередного этапа проекта соглашения о мире и установления отношений с Азербайджаном и наши предложения переданы Азербайджану. Передан проект окончательного, полного варианта соглашения с нашими предложениями", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, документ передан также странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ - России, Франции, США.

"Мы работаем над проектом соглашения в рамках следующей логики - получить такой документ, который в любой момент готовы подписать. Понятно, что этот документ должен быть приемлемым и для Азербайджана. И мы надеемся, что прогресс, зафиксированный в результате трех этапов переговоров, возможно будет развить", - отметил Пашинян.

Он заявил, что документ должен содержать такую логику договоренностей, такие действенные механизмы сдержек и противовесов, которые исключат любой сценарий нарушения долгосрочного мира и стабильности.

"Смысл в том, что подписание соглашения не должно перерасти в войну на основе имеющегося соглашения. Это звучит абсурдно, но может быть и такой сценарий, а наоборот должен действительно означать долгосрочный мир", - сказал Пашинян.

"Подтверждаю лично мою готовность и готовность правительства подписать именно такое соглашение. Я готов взять на себя и нести такую ответственность", - заявил премьер.