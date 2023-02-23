Суд ООН обязал Азербайджан прекратить блокаду Лачинского коридора

Международный суд ООН в среду применил временные меры по иску Армении против Азербайджана и обязал последний обеспечить пропуск людей и транспорта через Лачинский коридор.

Согласно решению, которое поддержали 13 из 15 судей, Суд до принятия окончательного решения обязал Азербайджан принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного передвижения лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору.

В то же время Суд ООН не удовлетворил требования Армении к Азербайджану о полном и немедленном восстановлении газоснабжения и других коммунальных услуг в Нагорном Карабахе, поскольку Армения не предоставила доказательств причастности Азербайджана к прекращению подачи газа в регион.

При этом применение временных мер по встречному иску Азербайджана к Армении в связи с "минированием территории Азербайджана" судьи Суда ООН отклонили единогласно, поскольку Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, на основе которой рассматривается спор, таких обязательств не имеет.

Напомним, 29 декабря 2022 года Армения попросила Международный суд ООН применить промежуточные меры к Азербайджану для открытия Лачинского коридора - единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Единственную дорогу, которая соединяет Нагорный Карабах с Арменией, фактически перекрыли с 12 декабря под предлогом протеста экоактивистов. Из-за этого в анклаве начались с трудности с продуктами и медикаментами. Также 13 декабря Азербайджан перекрыл поставки газа из Армении в Нагорный Карабах.